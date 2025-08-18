Aus: Ausgabe vom 18.08.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit
Flugbegleiterstreik legt Air Canada lahm
Toronto. Ein Streik der rund 10.000 Flugbegleiter hat die kanadische Fluggesellschaft Air Canada lahmgelegt. Die Airline musste alle rund 700 für Sonnabend geplanten Flüge streichen. Kanadas Arbeitsministerin Patty Hajdu ordnete zwar an, dass die Tarifpartner einem Schlichtungsverfahren zustimmen müssen. Darüber muss aber noch ein zuständiges Gericht entscheiden. (AFP/jW)
