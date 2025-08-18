Gegründet 1947 Montag, 18. August 2025, Nr. 190
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 18.08.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit

Flugbegleiterstreik legt Air Canada lahm

Toronto. Ein Streik der rund 10.000 Flugbegleiter hat die kanadische Fluggesellschaft Air Canada lahmgelegt. Die Airline musste alle rund 700 für Sonnabend geplanten Flüge streichen. Kanadas Arbeitsministerin Patty Hajdu ordnete zwar an, dass die Tarifpartner einem Schlichtungsverfahren zustimmen müssen. Darüber muss aber noch ein zuständiges Gericht entscheiden. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro