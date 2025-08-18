Gegründet 1947 Montag, 18. August 2025, Nr. 190
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 18.08.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit

Gespräch der USA mit Indien wohl abgesagt

Neu-Delhi. Das zuletzt zugespitzte Verhältnis zwischen Indien und den USA wegen strittiger Handelsfragen bleibt angespannt. Ein für den 25. bis 29. August geplanter Besuch von US-Unterhändlern in Neu-Delhi sei abgesagt worden, so ein Insider gegenüber Reuters. Damit verzögern sich die Gespräche über ein Handelsabkommen. Die Absage dämpft die Hoffnungen auf eine Abwendung zusätzlicher US-Zölle auf indische Waren, die ab dem 27. August in Kraft treten sollen. US-Präsident Donald Trump hatte Anfang August einen zusätzlichen Zoll von 25 Prozent auf Waren aus Indien verhängt. Er wirft dem Land unter anderem vor, Öl aus Russland zu kaufen. (Reuters/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

