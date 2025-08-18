Kevin Lamarque/REUTERS Klare Botschaft der Bilder: Händeschütteln zwischen Gleichgestellten (Anchorage, 15.8.2025)

Am 15. August empfing US-Präsident Donald Trump seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin in Anchorage demonstrativ als Gleichgestellten. Es kam zwar zu keiner gemeinsamen Erklärung, aber Inszenierung und Protokoll des Treffens vermittelten die Botschaft: Der Versuch der US-geführten NATO, Russland in der Ukraine in einem Stellvertreterkrieg militärisch zu schlagen, ist gescheitert. Auf den Tag genau vier Jahre nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan gab die Allianz faktisch ihren ersten heißen Krieg gegen Russland verloren.

2014 hatte der damalige US-Präsident Barack Obama Russland als »Regionalmacht« eingestuft, nun erläuterte Trump im TV-Sender Fox News am Sonnabend: »Es ist gut, wenn sich zwei Großmächte (big powers, jW) verstehen, insbesondere wenn es sich um Atommächte handelt. Wir sind die Nummer eins, sie sind die Nummer zwei in der Welt – und das ist eine große Sache.« Er verwende ungern das Wort »atomar«, aber Tatsache sei, dass beide Mächte über die größten Arsenale verfügten. Deren Gebrauch »könnte das Ende der Welt sein«. Putin formulierte sowohl in Alaska am Freitag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Trump wie nach seiner Rückkehr in Moskau bei einer Beratung mit führenden russischen Politikern: »Wir haben seit langem keine direkten Verhandlungen dieser Art auf einer solchen Ebene geführt.«

Der Ukraine-Krieg blieb vor diesem Hintergrund auf dem Gipfel zentrales Thema. Trump hatte noch auf dem Flug nach Alaska vor Journalisten einen Waffenstillstand verlangt, auf der Pressekonferenz verlor er dazu kein Wort, befand aber, er und Putin hätten einen »großartigen Fortschritt« gemacht. Auf seiner Plattform »Truth Social« schrieb er nach Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij sowie westeuropäischen Staats- und Regierungschefs, der »beste Weg« für ein Ende des Krieges bestehe darin, »direkt zu einem Friedensabkommen zu gelangen« – »und nicht nur ein Waffenruheabkommen, das oft nicht eingehalten wird«. Dies sei »von allen festgestellt« worden.

Den Kurswechsel vollzogen seit Sonnabend nachmittag die US-Verbündeten in EU und NATO zumindest verbal nach. Noch am Mittwoch hatte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Beisein Selenskijs in Berlin gefordert, eine Waffenruhe müsse »am Anfang« der Verhandlungen stehen, und das zur ersten von fünf Bedingungen für den Gipfel gemacht. Am Sonnabend erklärte Merz in verschiedenen Fernsehinterviews, Trump habe in der Videoschalte nach dem Gipfel zugesagt, »dass Amerika bereit ist, Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu geben«. Er bezeichnete dies als »wirklich großen Fortschritt« und »positive Überraschung«: »Amerika bleibt an Bord, auch für die Zeit danach.« Nach Angaben der italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni soll es dabei um »von Artikel 5 der NATO inspirierte« Beistandsgarantien handeln, wobei die Ukraine dem Militärbündnis nicht beitreten soll. Merz betonte zudem im ZDF: »Russland scheint bereit zu sein, entlang der sogenannten Kontaktlinie die Verhandlungen zu führen und nicht entlang der Verwaltungsgrenzen. Das ist ein gewaltiger Unterschied.« Trump sei jedenfalls in territorialen Fragen bei der vereinbarten Linie geblieben. Am Sonntag fand eine Videokonferenz der »Koalition der Willigen« statt. Für Montag lud Trump Selenskij und mehrere europäische Staats- und Regierungschefs ins Weiße Haus ein.