Abgefahren

Chris Emil Janßen/imago

Das ist ein Rausschmiss mit fast ohrenbetäubender Ansage. Schon in ihrem Koalitionsvertrag hatten Union und SPD verbrieft, dass Bahn-Chef Richard Lutz gehen muss, auch der DB-Aufsichtsrat werde neu aufgestellt. Danach herrschte lange Funkstille, während der Staatskonzern seine Kunden munter weiter vergraulte und in Serie Minusrekorde bei der Zuverlässigkeit aufstellte. Nix da mit Neuanfang, dafür monatelanger Umstieg auf Auto und Bus, damit die »Generalsanierung« noch den letzten Fahrgast kostet. Und weil das irgendwie die Bilanzen verhagelt, stehen demnächst Preiserhöhungen von zehn Prozent und mehr ins Haus und wurde Mitte Juni die Familienreservierung abgeschafft. So geht Betriebswirtschaft der Sorte Ballaballa.

In nur drei Monaten hat Lutz Mist gebaut, der für drei Entlassungen reichte. Von seinem Sündenregister in acht Jahren als DB-Chef ganz zu schweigen. Unter seiner Fuchtel geriet eine angeschlagene Bahn zu einer Bahn, die nachgerade um Zerschlagung bettelt. Das war schließlich der eigentliche Zweck seiner Bestellung und die seiner Vorgänger nach der großen Bahnreform, die aus einem funktionstüchtigen Betrieb einen Torso namens Aktiengesellschaft gemacht hat. Tausende Schienenkilometer, haufenweise Ausweichgleise, Bahnhöfe und Beschäftigte wegrationalisieren und dann schluchzen, dass es hakt im System – dafür steht Lutz und auch für Sätze wie diesen: »Ein Zug, der nicht losfährt, kann nun mal nicht zu spät ankommen.« Alljährlich fahren in Deutschland gut 100.000 Züge nicht los.

Aber demnächst wird ja alles besser, verspricht die Bundesregierung, und CDU-Verkehrsminister Patrick Schnieder eine »Agenda für zufriedene Kunden auf der Schiene«. Das kann alles und nichts bedeuten, wahrscheinlich eher nichts. Schnieders Agenda verheißt vor allem großangelegte Verbrennung von Geld. Natürlich will er die »Hochleistungskorridore« in Schuss bringen mittels verheerender Totalsperrungen, natürlich »Stuttgart 21« die Stange halten, dem Irrwitzprojekt, das großflächig den Bahnverkehr ausbremst. Und selbstredend will »Schwarz-Rot« viele Milliarden Euro aus dem »Sondervermögen« für Infrastruktur in die Bahn stecken. Wobei es im Regierungsfahrplan nur an einer Stelle konkret wird, beim Grenzverkehr nach Polen und Tschechien, der »zügig ausgebaut« werde. Hauptsache Panzer und Soldaten können Richtung Osten rollen.

An eine Zerstückelung und Privatisierung der Bahn traut sich die Koalition nicht ran – vorerst. Sofern es mit der DB weiter bergab geht, worauf man wetten kann, wird bestimmt auch die SPD ihre Vorbehalte »mit Bauchschmerzen« überdenken. Für die einzig zielführende Alternative im Sinne von Mensch und Klima, eine echte Bürgerbahn, gemeinnützig verfasst und solide finanziert, müssten die Menschen auf die Straße gehen. Stand jetzt ein ziemlich abgefahrener Gedanke.