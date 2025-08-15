Jede dritte Geburt 2024 per Kaiserschnitt

Berlin. Mehr als jedes dritte im vergangenen Jahr in Deutschland geborene Kind ist einer Untersuchung zufolge per Kaiserschnitt zur Welt gekommen. Laut Zahlen der Kaufmännischen Krankenkasse KKH, die am Donnerstag in Hannover veröffentlicht wurden, kamen 2024 fast 34 Prozent per Sectio zur Welt. Damit setzt sich nach Angaben der Kasse ein Trend fort. Zwischen 2020 und 2024 lag die Kaiserschnittquote konstant bei über 30 Prozent. Die hohe Zahl der Kaiserschnittgeburten sei nicht allein durch Risikosituationen erklärbar, so die KKH-Expertin Vijitha Sanjivkumar. Manche wünschten sich eine planbare Geburt und wollten bestimmte Risiken und Komplikationen einer vaginalen Entbindung umgehen. Zudem werden Frauen der Expertin zufolge im Durchschnitt später Mutter als noch vor einigen Jahren. Mit steigendem Alter nähmen bestimmte Schwangerschaftsrisiken zu, was dazu führen könne, dass häufiger geplante Kaiserschnitte gemacht werden. (AFP/jW)