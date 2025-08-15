Marokkanische Aktivistin festgenommen

Rabat. Eine Aktivistin ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft in Marokko wegen des Vorwurfs der Blasphemie festgenommen worden. Ibtissam Lachgar habe in Onlinediensten »beleidigende Äußerungen gegen Gott« verbreitet, eine Festnahme sei deshalb angeordnet worden, erklärte die Staatsanwaltschaft in Rabat am Sonntag. Lachgar hatte Ende Juli ein Foto in Onlinediensten veröffentlicht, auf dem sie ein T-Shirt mit der Aufschrift »Allah ist lesbisch« trug. Der Islam sei »wie jede religiöse Ideologie« faschistisch und frauenfeindlich, schrieb Lachgar dazu. (AFP/jW)