Social Media: NRW gibt Influencern Steuertipps

Düsseldorf. Die Finanzverwaltung NRW hat eine Internetseite erstellt, die sogenannten Influencern nun gebündelt »praxisnahe Hinweise zu allen steuerlich relevanten Themen« geben soll. »Ziel ist es, die Branche frühzeitig zu unterstützen, Rechtssicherheit zu schaffen«, hieß es am Donnerstag vom Finanzministerium. Steuerfahnder aus NRW untersuchen aktuell rund 6.000 Datensätze, aus denen sich ein mutmaßlicher Steuerbetrug durch Influencer von rund 300 Millionen Euro ergeben soll. Die Ermittler gehen davon aus, dass die meisten der betroffenen Influencer ganz bewusst gehandelt haben. Nach dpa-Informationen soll mehr als die Hälfte keine deutsche Steuernummer haben. (dpa/jW)