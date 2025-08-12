Nachschlag: Smarte Begleiter?

dw.com Wie wäre es, wenn man auch Frauchen und Herrchen durch Roboter ersetzt?

Roboter und künstliche Intelligenz stehen Menschen mit Sehbehinderungen zur Verfügung. Der Bericht »Neue Technik für Menschen mit Sehbehinderung« in der Mediathek der DW gibt einen Überblick über diese Entwicklungen. Roboterhunde, intelligente Blindenstöcke, Brillen und Apps, die Bilder beschreiben, gehören zu den bemerkenswertesten Fortschritten. In einer Welt, die auch in ihrer digitalen Ebene auf dem Visuellen basiert, tragen diese Fortschritte dazu bei, Menschen mit eingeschränkter Sehfähigkeit in den Alltag zu integrieren. Es stellt sich die Frage, ob der Einsatz dieser Technologie die Integration fördert oder ob sie die blinden Menschen durch die digitalen Tools noch mehr isoliert. Vor allem, wenn es darum geht, einen Roboterhund als Ersatz für einen Blindenhund einzusetzen. Die Rolle des Hundes geht über die eines Führers hinaus. Es geht auch darum, eine emotionale Verbindung herzustellen und als Begleiter zu dienen. Das sind Dinge, die nicht durch Technologie ersetzt werden können. (ir)