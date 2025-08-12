Personalbedarf laut DBB immer höher

Berlin. Der Deutsche Beamtenbund (DBB) geht derzeit von 600.000 fehlenden Staatsbediensteten aus. Das ergibt die jährliche Abfrage des Verbands bei 41 Mitgliedsgewerkschaften, aus der die FAZ am Montag zitierte. Im Vergleich zu 2024 stieg die Zahl um rund 30.000. Zusätzlicher Personalbedarf sei vor allem durch neue Aufgaben bei Polizei, Zoll, in Schulen, in Kranken- und Altenpflege sowie in der Justiz entstanden. DBB-Chef Volker Geyer kritisierte zugleich CDU-Pläne für eine Rentenreform: Diese gingen »komplett an der Lebenswirklichkeit und den Anforderungen der Arbeitswelt vorbei«. (AFP/jW)