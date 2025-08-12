Widerstand gegen Reiches Solarpläne
Berlin. Die Grünen rufen zum Widerstand gegen Kürzungspläne von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) bei der Förderung von Solarstrom auf. »Die Freunde der dezentralen Energiewende in Bürgerhand müssen jetzt aufstehen. Egal ob Kommunen, Unternehmen, Landwirte und Klimaschützer – Reiches Politik hat viele Verlierer«, warnte der Grünen-Vizechef Sven Giegold in der Augsburger Allgemeinen. Reiche hatte am Wochenende die Förderung in Frage gestellt. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
