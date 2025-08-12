Gegründet 1947 Dienstag, 12. August 2025, Nr. 185
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 12.08.2025, Seite 5 / Inland

Immobilienpreise steigen deutlich

Berlin. Die angespannte Lage am Wohnungsmarkt treibt die Immobilienpreise: Sie stiegen zwischen April und Juni um durchschnittlich 4,1 Prozent binnen Jahresfrist und um 1,1 Prozent zum Vorquartal, wie der Verband deutscher Pfandbriefbanken (VdP) am Montag mitteilte. »Der Wohnungsmangel wird somit zumindest noch mehrere Jahre weiter bestehen bleiben und die Wohnimmobilienpreise und Mieten tendenziell eher weiter steigen lassen«, so VdP-Chef Jens Tolckmitt am Montag. (Reuters/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro