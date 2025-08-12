Immobilienpreise steigen deutlich
Berlin. Die angespannte Lage am Wohnungsmarkt treibt die Immobilienpreise: Sie stiegen zwischen April und Juni um durchschnittlich 4,1 Prozent binnen Jahresfrist und um 1,1 Prozent zum Vorquartal, wie der Verband deutscher Pfandbriefbanken (VdP) am Montag mitteilte. »Der Wohnungsmangel wird somit zumindest noch mehrere Jahre weiter bestehen bleiben und die Wohnimmobilienpreise und Mieten tendenziell eher weiter steigen lassen«, so VdP-Chef Jens Tolckmitt am Montag. (Reuters/jW)
