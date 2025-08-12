Bundesregierung: 118 Vorhaben seit Amtsantritt
Berlin. Die Bundesregierung hat nach Aussage von Vizeregierungssprecher Steffen Meyer in den ersten 100 Tagen im Amt insgesamt 118 Vorhaben auf den Weg gebracht. Meyer nannte am Montag in Berlin zuerst das formal noch vor der Regierungsbildung beschlossene 500 Milliarden Euro schwere Investitionsprogramm für Infrastruktur und Klimaschutz. Von den 118 Vorhaben waren den Angaben zufolge 57 Gesetzesinitiativen. Meyer hob zudem Initiativen zur Begünstigung der Wirtschaft und die Verlängerung der Regelung zur Mietpreisbremse hervor. Zudem habe die Regierung mit den verschärften Grenzkontrollen im Rahmen der »Migrationswende« begonnen. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
»Das könnte das Tor für andere Verbote öffnen«vom 12.08.2025
-
Die Staatsräson bleibtvom 12.08.2025
-
Abschiebungen ohne Altersbeschränkungvom 12.08.2025
-
Bei Pleiten spitzevom 12.08.2025