Abschiebegefängnis in Thüringen eröffnet

Arnstadt. In der Abschiebehaftanstalt im thüringischen Arnstadt können seit Montag Geflüchtete inhaftiert werden. Zuvor hatte es einen einwöchigen Probebetrieb gegeben. Der Start war mit zwei Plätzen vorgesehen, im Laufe des Augusts sollen es zehn werden. Perspektivisch sollen in der Einrichtung bis zu 37 Menschen festgesetzt werden können. Migrationsministerin Beate Meißner (CDU) rechne mit einer Belegung ab der kommenden Woche, wie der MDR am Montag berichtete. Die Abschiebehaft gilt als ein zentrales Projekt der Landesregierung von CDU, BSW und SPD. Kritik kam von Flüchtlingsorganisationen und der Linkspartei. (dpa/jW)