Gegründet 1947 Dienstag, 12. August 2025, Nr. 185
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 12.08.2025, Seite 4 / Inland

Abschiebegefängnis in Thüringen eröffnet

Arnstadt. In der Abschiebehaftanstalt im thüringischen Arnstadt können seit Montag Geflüchtete inhaftiert werden. Zuvor hatte es einen einwöchigen Probebetrieb gegeben. Der Start war mit zwei Plätzen vorgesehen, im Laufe des Augusts sollen es zehn werden. Perspektivisch sollen in der Einrichtung bis zu 37 Menschen festgesetzt werden können. Migrationsministerin Beate Meißner (CDU) rechne mit einer Belegung ab der kommenden Woche, wie der MDR am Montag berichtete. Die Abschiebehaft gilt als ein zentrales Projekt der Landesregierung von CDU, BSW und SPD. Kritik kam von Flüchtlingsorganisationen und der Linkspartei. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro