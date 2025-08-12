Frist im Zollkrieg zwischen USA und China endet

Beijing/Washington. An diesem Dienstag endet eine vorläufige Vereinbarung im eskalierten Zollstreit zwischen China und den USA – allerdings steht eine mögliche Fristverlängerung über den 12. August hinaus im Raum. US-Präsident Donald Trump hatte Anfang April hohe Strafzölle gegen China verhängt, Beijing reagierte mit Gegenzöllen, woraufhin Trump wiederum seine Zölle erhöhte. Zwischenzeitlich lag das beidseitige Zollniveau bei deutlich über hundert Prozent. Mitte Mai einigten sich die beiden Länder bei Gesprächen in Genf dann darauf, die Aufschläge für zunächst 90 Tage stark zu reduzieren. (AFP/jW)