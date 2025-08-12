Gegründet 1947 Dienstag, 12. August 2025, Nr. 185
Aus: Ausgabe vom 12.08.2025, Seite 2 / Inland

VW und Bosch testen automatisiertes Fahren mit KI

Wolfsburg. Europas größter Autobauer Volkswagen und der Zulieferer Bosch wollen das automatisierte Autofahren für »Millionen privater Autofahrer« verfügbar machen. Eine gemeinsam entwickelte Softwareplattform werde ab Mitte 2026 für den Einsatz in Serienfahrzeugen verfügbar sein, teilten beide Unternehmen am Montag mit. Erste Autos sollen damit ab 2027 ausgestattet sein, etwa der E-Kleinwagen ID.1. Künstliche Intelligenz komme entlang der gesamten »Softwaretechnikkette« zum Einsatz. Die Fahrfunktionen würden im öffentlichen Straßenverkehr getestet, und zwar in Europa, Japan und den USA. (AFP/jW)

