VW und Bosch testen automatisiertes Fahren mit KI
Wolfsburg. Europas größter Autobauer Volkswagen und der Zulieferer Bosch wollen das automatisierte Autofahren für »Millionen privater Autofahrer« verfügbar machen. Eine gemeinsam entwickelte Softwareplattform werde ab Mitte 2026 für den Einsatz in Serienfahrzeugen verfügbar sein, teilten beide Unternehmen am Montag mit. Erste Autos sollen damit ab 2027 ausgestattet sein, etwa der E-Kleinwagen ID.1. Künstliche Intelligenz komme entlang der gesamten »Softwaretechnikkette« zum Einsatz. Die Fahrfunktionen würden im öffentlichen Straßenverkehr getestet, und zwar in Europa, Japan und den USA. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
»Das könnte das Tor für andere Verbote öffnen«vom 12.08.2025
-
Die Staatsräson bleibtvom 12.08.2025
-
Abschiebungen ohne Altersbeschränkungvom 12.08.2025
-
Bei Pleiten spitzevom 12.08.2025