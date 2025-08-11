Gegründet 1947 Montag, 11. August 2025, Nr. 184
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 11.08.2025, Seite 16 / Sport
Fußball

Wirtz gewählt

Berlin. Kurz nach seinem Wechsel als teuerster deutscher Profi von Bayer Leverkusen zum FC ­Liverpool ist Florian Wirtz zu Deutschlands Fußballer des Jahres gewählt worden. Der Nationalspieler, der für ein Gesamtvolumen von bis zu 150 Millionen Euro nach England wechselte, setzte sich bei der Kicker-Wahl vor Bayern-Spieler Michael Olise und Nick Woltemade vom VfB Stuttgart durch. (dpa/jW)

