Ticket gelöst
Wiesbaden. Die deutschen Volleyballerinnen haben sich das EM-Ticket gesichert. Das Team von Bundestrainer Giulio Bregoli gewann in Wiesbaden das letzte Qualifikationsspiel gegen die Schweiz locker mit 3:0 (25:10, 25:17, 25:17) und sicherte sich damit den Gruppensieg. Es war der dritte Sieg im vierten Spiel für die Auswahl des Deutschen Volleyballverbandes. Die EM 2026 wird in Aserbaidschan, der Türkei, Tschechien und Schweden gespielt. Jetzt steht für die deutsche Mannschaft erst einmal der Saisonhöhepunkt an: die Weltmeisterschaft in Thailand ab Ende August. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Sport
-
Bis zum letzten Büschelvom 08.08.2025
-
Gute Kinderstubevom 08.08.2025