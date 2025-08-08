Wiesbaden. Die deutschen Volleyballerinnen haben sich das EM-Ticket gesichert. Das Team von Bundestrainer Giulio Bregoli gewann in Wiesbaden das letzte Qualifikationsspiel gegen die Schweiz locker mit 3:0 (25:10, 25:17, 25:17) und sicherte sich damit den Gruppensieg. Es war der dritte Sieg im vierten Spiel für die Auswahl des Deutschen Volleyballverbandes. Die EM 2026 wird in Aserbaidschan, der Türkei, Tschechien und Schweden gespielt. Jetzt steht für die deutsche Mannschaft erst einmal der Saisonhöhepunkt an: die Weltmeisterschaft in Thailand ab Ende August. (dpa/jW)