Siemens: 300 Millionen Euro Einbuße durch Zölle

München. Der Technologiekonzern Siemens hat im dritten Quartal Gewinneinbußen verzeichnet. Wie das Münchner Unternehmen am Donnerstag mitteilte, ging der operative Gewinn im Industriegeschäft von April bis Juni um sieben Prozent auf 2,82 Milliarden Euro zurück. Vorstandschef Roland Busch sprach angesichts »geopolitischer Spannungen, schwankender Zölle und Handelsrestriktionen« von einer »robusten Leistung«. Für das Gesamtjahr rechnet Siemens mit Zollbelastungen von rund 300 Millionen Euro. (Reuters/jW)