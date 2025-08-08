Brasilien ruft WTO und BRICS-Partner an
Brasília. Brasilien hat wegen der erhobenen Zölle der USA in Höhe von 50 Prozent die Welthandelsorganisation angerufen. Das Außenministerium des Landes erklärte am Mittwoch abend (Ortszeit), die genannten Maßnahmen der USA verstießen »in eklatanter Weise gegen zentrale Verpflichtungen«, die sie in der WTO eingegangen seien. Präsident Luiz Inácio Lula da Silva will sich nun mit dem BRICS-Bündnis über Maßnahmen gegen den Zollkrieg der USA austauschen. Gegenüber Reuters erklärte er, Telefonate mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und Indiens Präsident Narendra Modi führen zu wollen. (Reuters/dpa/jW)
