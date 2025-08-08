Gegründet 1947 Freitag, 8. August 2025, Nr. 182
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 08.08.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit

Brasilien ruft WTO und BRICS-Partner an

Brasília. Brasilien hat wegen der erhobenen Zölle der USA in Höhe von 50 Prozent die Welthandelsorganisation angerufen. Das Außenministerium des Landes erklärte am Mittwoch abend (Ortszeit), die genannten Maßnahmen der USA verstießen »in eklatanter Weise gegen zentrale Verpflichtungen«, die sie in der WTO eingegangen seien. Präsident Luiz Inácio Lula da Silva will sich nun mit dem BRICS-Bündnis über Maßnahmen gegen den Zollkrieg der USA austauschen. Gegenüber Reuters erklärte er, Telefonate mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und Indiens Präsident Narendra Modi führen zu wollen. (Reuters/dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro