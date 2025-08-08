Chinesische Exporte im Juli deutlich gestiegen

Beijing. Chinesische Unternehmen haben im Juli deutlich mehr exportiert. Wie die chinesischen Zollbehörden am Donnerstag mitteilten, wurden im vergangenen Monat 7,2 Prozent mehr Waren exportiert als im Vorjahresmonat. Die Einfuhren stiegen demnach um 4,12 Prozent. Während die Ausfuhren in die USA wegen der hohen Importzölle zurückgingen, stiegen jene in Staaten des ASEAN-Bündnisses (plus 16,6 Prozent) und in die EU (plus 9,2 Prozent) im Vergleich zum Vorjahr an. Das Exportvolumen in die USA ging dagegen um 21,7 Prozent gegenüber Juli 2024 zurück, so die Zollbehörde. (AFP/jW)