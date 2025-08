US-Zölle könnten Beiersdorf treffen

Düsseldorf. Der Konsumgüterhersteller Beiersdorf könnte von höheren US-Importzöllen gegen die Schweiz betroffen sein. Die Tochter La Prairie mit dortigem Sitz könnte dies ab dem kommenden Jahr zu spüren bekommen, sagte Beiersdorf-Finanzchefin Astrid Hermann am Mittwoch in einer Telefonkonferenz. Dieses Jahr habe man die Lager in den USA aber mit La-Prairie-Produkten aufgefüllt und hoffe auf eine Verhandlungslösung vor Inkrafttreten der Zölle an diesem Donnerstag. (Reuters/jW)