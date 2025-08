Zschäpe nimmt an Aussteigerprogramm teil

Hamburg. Das verurteilte Mitglied des NSU-Kerntrios, Beate Zschäpe, ist in ein Aussteigerprogramm für Neonazis aufgenommen worden. Das hat Rechtsanwalt Mathias Grasel gegenüber Zeit (Onlineausgabe vom Dienstag) bestätigt. Um welches Programm es sich genau handelt, werde nicht bekanntgegeben. Zschäpe war im Juli 2018 vom Oberlandesgericht München zu einer lebenslangen Haftstrafe mit besonderer Schwere der Schuld verurteilt worden. Der »Nationalsozialistische Untergrund« (NSU) hatte zwischen 1999 und 2007 mindestens neun Menschen mit Migrationshintergrund sowie eine Polizistin ermordet, 43 Mordversuche unternommen sowie drei Sprengstoffanschläge verübt. Das Kerntrio setzte sich aus Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt zusammen. Die Männer waren im November 2011 in Eisenach in einem Wohnmobil von der Polizei umstellt und überlebten den Einsatz nicht. (jW)