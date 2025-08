Überflieger des Tages: American Eagle

John Angelillo/UPI Photo/imago Nietenhosen für »dein Leben«: Werbebanner mit der 27jährigen Schauspielerin in New York City (31.7.2025)

Was dem König gefällt, verkauft sich. Und was Seine Majestät persönlich anpreist, kann an den Börsen seines Reiches auf neue Höhenflüge hoffen. So geschah es im Trump-Land, als Donald I. aus seinem Palast in Washington, D. C., heraus die neueste Werbekampagne des Hosenfabrikanten American Eagle Outfitters Inc. in den höchsten Tönen lobte. Die Spekulanten eilten herbei und ließen den Aktienkurs an einem Tag um 24 Prozent steigen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am späten Montag abend (Ortszeit) berichtete.

Passend zur – verboten stark ausgeprägten – Präferenz des markenbewussten Regenten für junge Frauen prangt auf den Bannern von American Eagle das in Szene gesetzte Antlitz einer hellhäutigen, langhaarigen Maid. Sydney Sweeney ist ihr Name, bekannt aus Lichtspielen wie »Madame Web« (2024), »Reality« (2023) oder »Once Upon a Time In … Hollywood« (2019). Sie habe »Great Jeans«, also großartige Nietenhosen, lautet die Werbebotschaft.

Für Menschen mit wenig Hang zum Gedruckten hört sich d͡ʒiːns beim Vorlesen aber auch nach »Genes«, also Genen, an. Per könig-lichem Dekret die »HOTTEST ad out there« – die »HEIßESTE Werbung da draußen«. Die FAZ verwies auf eine weitere Eigenschaft Sweeneys. Sie sei registrierte republikanische Wählerin. Damit hat sie endgültig die Gunst bei Hofe errungen. Denn »wenn Sydney Sweeney als Wählerin für die Republikaner registriert ist, liebe ich ihre Werbung«, hatte Seine Majestät demnach bereits am Sonntag mitgeteilt.

Der Kursanstieg vom Montag half laut Bloomberg übrigens nur, den bisherigen Rückgang seit Jahresbeginn zu reduzieren. Der betrage nun noch 20 Prozent. Der Grund: schwache Nachfrage und eine Abschreibung in Höhe von 75 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit Frühjahrs- und Sommerartikeln. Zum Hoflieferanten dürfte American Eagle vorerst nicht geadelt werden.