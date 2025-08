Kilis. Die Türkei liefert Erdgas aus Aserbaidschan nach Syrien. Der türkische Energieminister Alparslan Bayraktar erklärte am Sonnabend bei der Eröffnungszeremonie der Pipeline in der Grenzstadt Kilis, in der Anfangsphase könnten bis zu zwei Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr nach Syrien exportiert werden. Die Gaslieferungen sollten laut Bayraktar dazu beitragen, ein »Kraftwerk mit einer Leistung von rund 1.200 Megawatt in Betrieb zu nehmen, das den Strombedarf von etwa fünf Millionen Haushalten decken wird«. Zudem solle Erdgas nach Aleppo und von dort weiter nach Homs transportiert werden, um dortige Kraftwerke zeitnah in Betrieb nehmen zu können. (AFP/jW)