Telsa: Millionenstrafe nach Unfall mit Autopilot

New York. US-Autobauer Tesla soll nach einem tödlichen Unfall mehr als 242 Millionen US-Dollar (rund 210 Millionen Euro) Schadenersatz zahlen. Ein Gericht im US-Bundesstaat Florida erklärte das Unternehmen mitschuldig an einem Unfall, bei dem ein in Autopilot-Funktion fahrender Tesla in einen Geländewagen gefahren war, sagte der Opferanwalt am Freitag (Ortszeit) zu AFP mit. Dabei wurde eine 22jährige getötet, ihr Freund verletzt. Der Tesla hatte das Fahrzeug der Klage zufolge ungebremst gerammt, weil der Autopilot den Wagen nicht erkannt hatte. Tesla macht den Fahrer verantwortlich und kündigte Berufung an. (AFP/jW)