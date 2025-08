https://x.com/ZentraleV/status/1951523608146198846

Wahrscheinlich hätte nie jemand etwas von Wasilij Moskaljonow gehört, wenn ihn nicht die lettischen Behörden genötigt hätten, auf seine alten Tage (98 Jahre) noch eine politische Entscheidung zu treffen. Nämlich die, mit seinem früheren Leben zu brechen. Schließlich hatte er auf einer Basis in Lettland 30 Jahre in der sowjetischen Marine gedient und war nach der Unabhängigkeit des Landes dort hängengeblieben – wie Zehntausende anderer Russen, die während der Zugehörigkeit Lettlands zur UdSSR dorthin abkommandiert wurden, ohne dass man sie gefragt hätte. In einer Ausstellung in einer früheren Küstenartilleriebatterie an der lettischen Ostseeküste bei Kolka ist davon die Rede, dass die Soldaten gern zu Erntearbeiten ausgeliehen wurden, dabei lettische Mädchen kennenlernten, den Rest der Geschichten schrieb dann »das Leben«.

Jetzt aber machte sich Moskaljonow verdächtig. Am 19. Juli lief seine Aufenthaltsgenehmigung als »Nichtbürger« für Lettland aus, weil er weder die offizielle Landessprache hinreichend erlernt noch die von ihm verlangte politische Loyalitätserklärung unterschrieben hatte. Im Gegenteil: Wie russische Medien meldeten, hatte der alte Mann das Formular, in dessen Text »Russland geschmäht« worden sei, nicht nur nicht unterschrieben, sondern es sogar noch in der Luft zerrissen und die Schnipsel der Kommission vor die Füße geworfen.

Da gab es nur noch kurzen Prozess: tschemodan – woksal – Rossija: Koffer – Bahnhof – Russland. Moskaljonow wurde ausgewiesen und landete in Russland, das ihn zum Helden und Märtyrer der nationalen Sache erklärte. Den russischen Pass erhielt er als Begrüßungsgeschenk und einen Orden noch dazu. Was wieder einmal die Richtigkeit der Brechtschen Beobachtung zeigt, dass »der Pass der edelste Teil am Menschen« ist.