25, 5. August: In China ruft sich Liu Xiu zum Kaiser aus und begründet als Han Guangwu die späte bzw. östliche Han-Dynastie. Von 207 v. u. Z. bis 9 u. Z. existierte die westliche Han-Dynastie, die von dem Adligen Wang Mang gestürzt wurde. Nachdem Aufstände dessen Herrschaft beenden, wird die alte Dynastie wiedererrichtet. Neue Hauptstadt wird das östlich der alten Hauptstadt Chang’an gelegene Luoyang.

1845, 4. August: Das Segelschiff »Cataraqui« wird durch einen Sturm an die Klippen der zwischen Tasmanien und Australien gelegenen King Island getrieben. An Bord befinden sich 408 Passagiere, größtenteils britische Auswanderer, und Matrosen. 399 Menschen sterben, es ist das schwerste Schiffsunglück in der australischen Geschichte.

1920, 10. August: Das letzte Abkommen des »Versailler Systems« der Siegermächte des Ersten Weltkrieges, der Friedensvertrag von Sèvres, wird zwischen der Entente und dem türkischen Sultan Mehmet VI. geschlossen. Das Osmanische Reich wird dadurch aufgelöst. Die Türkei muss den europäischen Teil der Dardanellen und Izmir an Griechenland, den Dodekanes an Italien abtreten. Syrien und Libanon werden französisches, Palästina und der Irak britisches Mandatsgebiet. Die von Mustafa Kemal Atatürk angeführte nationale Befreiungsbewegung wendet sich gegen den »Diktatfrieden«.

1945, 8. August: Die Sowjetunion erklärt Japan den Krieg. Sowjetische Militäreinheiten führen ab dem 9. August eine Offensive zur Zerschlagung der japanischen Kwantung-Armee in der Mandschurei, in Korea und auf den Kurilen durch.

1945, 8. August: Im Londoner Viermächteabkommen vereinbaren die Regierungen Großbritanniens, der USA, Frankreichs und der UdSSR die Bildung eines »Internationalen Militärgerichtshofes« zur Verfolgung und Bestrafung der Hauptkriegsverbrecher des Zweiten Weltkrieges. Dieses Militärtribunal ist rechtshistorischer Vorläufer des 1998 geschaffenen Internationalen Strafgerichtshofs. Seine Errichtung gilt als Geburtsstunde des Völkerstrafrechts.