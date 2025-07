Katastropenkosten: 131 Milliarden US-Dollar

München. Im ersten Halbjahr 2025 haben Naturkatastrophen weltweit Schäden in Höhe von 131 Milliarden US-Dollar (113 Milliarden Euro) verursacht. Wie der Rückversicherer Munich Re am Dienstag mitteilte, waren davon solche in der Größe von 80 Milliarden US-Dollar versichert. Die Schäden lagen jeweils unter dem Vorjahreswert, seien aber die zweithöchsten eines ersten Halbjahres seit 1980 gewesen, hieß es. Nur 2011 seien sie, durch schwere Erdbeben und einen Tsunami in Japan, höher gewesen. (AFP/jW)