EU: Truppenbewegung nach Osten erleichtern

Brüssel. Die EU will Truppenbewegungen für den Fall eines Krieges mit Russland erleichtern. Dazu würden 500 Infrastrukturprojekte entlang von vier durch Kontinentaleuropa laufenden Militärkorridoren modernisiert, berichtete Financial Times am Dienstag. EU-Verkehrsminister Apostolos Titzikostas erklärte der Zeitung, die von der EU für Infrastruktur veranschlagten 17 Milliarden Euro müssten vollständig zur Verfügung stehen, da Brücken saniert, verbreitert oder neu errichtet werden müssten. Zudem müssten bürokratische Hürden fallen, um Panzer schneller in Richtung Ostflanke transportieren zu können. (jW)