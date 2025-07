Wehrertüchtigung des Tages: Wandern mit Fahne

Soeren Stache/dpa Beflaggte Wandergruppe in Flecktarn zieht durch Werder an der Havel (28.7.2025)

Wow, die Märkischsand-Metropole Potsdam hat es ins Radio Bielefeld geschafft! Grund der Provinzposse ist eine Propagandafarce der besonderen Art. 150 Soldaten und Reservisten der Bundeswehr haben nämlich Freigang und nutzen den zum frisch-fromm-fröhlichen Wandern. Das dauert genau vier Tage und im Marschgepäck finden wir Deutschlandfahnen und mediale Paparazzi. Radio Bielefeld setzt dazu folgende Meldung ab: »Die Strecke umfasst rund 120 Kilometer – für 120 Bundeswehr-Angehörige, die seit 1955, also seit Bestehen der Bundeswehr, bei Auslandseinsätzen starben.«

Ein Gedenkmarsch also, wobei wir da bedenken sollten: Das Sterben begann erst 1993, also 48 Jahre nach der Gründung der Bundeswehr. 1955 begrüßte man noch 40.000 Generale, Offiziere und Unteroffiziere der faschistischen Wehrmacht als Gründungsmitglieder. Und heutzutage ist Personal knapp. Sterben fürs Vaterland ist nicht mehr so populär wie anno 1914. Selbst 1939 war der Heldentod verpönt. Erst der Propagandakrieg im Inneren des Deutschen Reiches nebst den Blitzkrieg-Erfolgen rüttelte »den deutschen Geist« wieder wach. Und nur darum geht es bei solchen Veranstaltungen wie dieser Wallfahrt durch das Kernland des preußischen Militarismus.

Die »Werbeoffensive der Bundeswehr« rollt: lachende (lebendige) Soldaten auf Hochglanz – in Zeitschriften, im Fernsehen, im Radio oder Internet … Und auf Straßenbahnen. Quer über den ganzen Zug geklebt. Was soll das bedeuten? Ersetzt demnächst die Tram die Drohne als Waffe Nr. 1? Jedenfalls stünde es Radio Bielefeld besser an, einen Sohn der Stadt zu zitieren: »Soldat, gingst du gläubig und gern in den Tod? Oder hast du verzweifelt, verbittert, verroht deinen wirklichen Feind nicht erkannt bis zum Schluss?« (aus »Es ist an der Zeit«, Hannes Wader, 1980)