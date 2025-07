China will Eltern finanziell unterstützen

Beijing. Um dem Bevölkerungsrückgang im Land entgegenzuwirken, hat die chinesische Regierung finanzielle Unterstützung für Eltern von Kleinkindern angekündigt. Eltern sollen für jedes Kind im Alter von unter drei Jahren eine jährliche Förderung von umgerechnet rund 429 Euro erhalten, wie der chinesische Staatssender CCTV am Montag unter Berufung auf eine Entscheidung der Kommunistischen Partei und des Kabinetts berichtete. 2024 gab es in China etwa 9,5 Millionen Geburten – halb so viele wie 2016. (AFP/jW)