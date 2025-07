EU: Temu verkauft »illegale« Produkte

Brüssel. Die EU-Kommission hat dem Onlinehändler Temu vorgeworfen, gegen digitale Regeln der EU zu verstoßen. »Für Verbraucher in der EU besteht ein hohes Risiko, auf der Plattform auf illegale Produkte zu stoßen«, teilte die EU-Kommission am Montag in Berufung auf das vorläufige Ergebnis einer Untersuchung mit. Demnach tue das Unternehmen nicht genug, um Käufer in EU-Mitgliedstaaten vor gefährlichen Produkten zu schützen. Der in China gegründete Onlinehändler Temu lockt mit billigen Angeboten und erfreut sich seit 2023 auch in der EU großer Beliebtheit. (AFP/jW)