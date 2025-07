IMI-Analyse

In der Analysereihe der Informationsstelle Militarisierung (IMI) beschäftigt sich Jacqueline Andres mit den Aktivitäten des proisraelischen Lobbyverbandes European Leadership Network (Elnet) mit Blick auf den geplanten »Cyber- und Sicherheitspakt« der Bundesrepublik mit Israel. Im Juli fand in der Vertretung Hamburgs beim Bund ein von zahlreichen Rüstungsunternehmen unterstütztes Treffen statt, bei dem der Start einer »Security and Defense Initiative« (ESDI) verkündet wurde, »die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine wichtige Rolle im geplanten Cyber- und Sicherheitspaket spielen wird«. Hauptredner waren der Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer, und der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestages, Thomas Röwekamp (CDU). Mitglied im Beirat des deutschen Ablegers von Elnet ist Generalmajor Wolf-Jürgen Stahl, seit 2024 Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik. (jW)

IMI-Analyse, Nr. 20/2025, 4 Seiten, Bezug: Informationsstelle Militarisierung (IMI) e. V., Hechinger Str. 203, 72072 Tübingen, kostenloser Download: www.imi-online.de

Arbeiterpolitik

Die neue Ausgabe der Arbeiterpolitik beschäftigt sich kritisch mit der Tarifrunde bei Bund und Kommunen, mit den Auswirkungen der 2022 von der Ampelregierung beschlossenen Inflationsausgleichsprämie und mit dem schwindenden Rückhalt für die Tarifpolitik von Verdi bei den Post-Beschäftigten. Enthalten ist auch ein ausführliches Interview mit dem Gewerkschafter und Linke-MdB Cem Ince aus Salzgitter. (jW)

Arbeiterpolitik, Nr. 2/2025, 28 Seiten, 3 Euro, Bezug: Gesellschaft zur Förderung des Studiums der Geschichte der Arbeiterbewegung e. V. (GFSA), Postfach 106426, 20043 Hamburg, E-Mail: kontakt@arbeiterpolitik.de

Stichwort Bayer

In der Zeitschrift der Coordination gegen Bayer-Gefahren (CBG) schreibt Jan Pehrke über die angekündigte Schließung des Bayer-Werkes in Frankfurt am Main. Peer Clausen befasst sich unter der Überschrift »Eine gute Wahl für Bayer« mit der Wirtschaftspolitik der »schwarz-roten« Bundesregierung. Weitere Beiträge befassen sich mit der Chemiewaffe »Agent Orange« und mit der Frage, warum der Mai 1945 keine »Stunde Null« für Bayer war. (jW)

Stichwort Bayer. Die anderen Informationen zu einem multinationalen Chemiekonzern, Nr. 3/2025, 31 Seiten, kostenlos, Bezug: Coordination gegen ­Bayer-Gefahren (CBG), Postfach 15 04 18, 40081 Düsseldorf, E-Mail: info@cbgnetwork.org