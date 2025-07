Bangalore. Der Eigentümer der Los Angeles Times, Patrick Soon-Shiong, plant einen Börsengang der 143 Jahre alten Zeitung. Er wolle das Blatt demokratisieren, sagte der Milliardär am Montag in einem Fernsehinterview. Der Börsengang soll über eine neue Mediengesellschaft namens L. A. Times Next Network erfolgen. Nach Angaben des Eigentümers verliert die Zeitung jährlich zwischen 30 und 40 Millionen US-Dollar. Im Januar entließ das Blatt mindestens 115 Beschäftigte – mehr als ein Fünftel seiner Redaktion. Zudem gab es Kritik von Abonnenten, nachdem Soon-Shiong im vergangenen Jahr eine Wahlempfehlung für Kamala Harris blockiert haben soll. (Reuters/jW)