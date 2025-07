SAP-Chef kündigt Jobvernichtung an

Walldorf. Europas größter Softwarehersteller SAP will weiter beim Personal kürzen, berichtete dpa am Mittwoch abend. Anstelle großer Streichrunden wie im vergangenen Jahr will das Dax-Schwergewicht künftig aber kontinuierlicher vorgehen. »In einem Jahr können es dann mal ein, manchmal auch zwei Prozent der Stellen sein, die wegfallen«, sagte Vorstandschef Christian Klein. Anfang 2024 hatte SAP den »Abbau« von 10.000 Stellen eingeleitet, der mittlerweile abgeschlossen ist. (dpa/jW)