Vergessener des Tages: Sigmund Jähn

ITAR-TASS/imago Wer schlummert im freien Fall? Züchtet den Mondkristall?

Wer, als Sägearbeitersohn, wird Held der Sowjetunion? Ich, Sigmund Jähn. – Sang Charlie Keller alias Franziska Herrmann alias Timo Blunck. Gut gefakt ist halb gelebt, doch es stimmt: Jähn, erster DDR-Bürger und zugleich erster Deutscher im All, wurde 1978 mit dem Orden eines anderen Landes ausgezeichnet.

Das darf kein Einzelfall bleiben, meint zumindest Sören Pellmann in einer Anfrage bei der Bundesregierung. »Die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes ist in Ausnahmefällen auch posthum möglich«, begründete der Linke-MdB sein Begehren. Lästiges Detail dabei: DDR und Sowjetunion waren, anders als DDR und BRD, verbündete Staaten. Warum soll die BRD eine Person ehren, die als Schlüsselfigur sozialistischer Propaganda diente? Warum soll ein BRD-kritischer Politiker eine solche Ehrung wollen? Der Wunsch nach Anerkennung ist immens, selbst dort, wo er als Systemkritik zum Faschingsfest erscheint.

Einen Punkt hatte Pellmann dennoch. Anlass seiner Anfrage war eine »skandalösen Bundestagsrede« der Ministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt, Dorothee Bär. Sie hatte Ulf Merbold zum ersten Deutschen im All erklärt, was Pellmann als »Zeichen der Verachtung der Herrschenden gegenüber der ostdeutschen Geschichte« sieht. Die elementare, 1949 etablierte und nach 1990 beharrlich fortgestrickte Erzählung, dass deutsch gleich westdeutsch ist, gibt sich hier einmal mehr zu erkennen. Ob man den kulturellen Kolonialismus dahinter sinnvoll bekämpft, indem man um seine Anerkennung buhlt, sollte vielleicht in den Reihen der Linksfraktion noch mal diskutiert werden.

Da scheint Kunstfigur Charlie Keller naiverweise weiter. Ohrwurmwuchtig trällert sie aus: »Flieg, Raumkapsel flieg. Was für ein Sieg für die DDR. Keine Sorge, denn ich, erster Bürger im Raum leb euern Traum mit sächsischem Flair.«