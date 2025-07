Trump droht russischen Handelspartnern mit 100-Prozent-Zöllen

AP Photo/Evan Vucci Gelangweilter »Weltpolizist«: Trump mit gut gelauntem Lakai am Montag im Oval Office des Weißen Hauses zu Washington

Washington. US-Präsident Donald Trump droht Handelspartnern Russlands mit Zöllen in Höhe von etwa 100 Prozent. Diese würden erhoben, wenn es bei den Bemühungen um ein Ende des Krieges in der Ukraine innerhalb von 50 Tagen keinen Deal gebe, sagte der Republikaner am Montag nach einem Treffen mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte im Weißen Haus. Trump sprach von »sehr heftigen Zöllen«. Die USA hätten im Zusammenhang mit dem Krieg ungefähr 350 Milliarden US-Dollar ausgegeben und hätten gerne, dass er endet. Rutte begrüßte die Ankündigungen Trumps. Neben ihm sitzend sagte er: »Wenn ich heute Wladimir Putin wäre, und ich hören würde, worüber Du sprichst – was in 50 Tagen geschehen soll – dann würde ich mir nach dieser Ankündigung überlegen, ob ich die Verhandlungen über die Ukraine nicht deutlich ernster nehmen sollte als bisher.« Für die Ukraine seien das wirklich großartige Nachrichten.

Zum Thema Waffenlieferungen sagte Rutte, Trump habe ihn bereits am Donnerstag in einem Telefonat darüber informiert, dass er entschieden habe, dass die Ukraine das bekommen sollte, was sie brauche, um sich gegen Russland verteidigen zu können. »Logischerweise« wolle Trump allerdings, dass die Europäer dafür zahlen. Dies baue auch auf den Beschlüssen des NATO-Gipfels auf, bei den sich alle Alliierten verpflichtet hatten, ihre Verteidigungsausgaben auf fünf Prozent ihrer Wirtschaftsleistung zu erhöhen.

Bei all dem gelte es sicherzustellen, dass die USA »verteidigungsfähig« blieben. »Denn am Ende seid Ihr der Weltpolizist. Ihr seid die mächtigste Nation der Erde, mit dem stärksten Militär der Welt«, sagte Rutte gewohnt liebedienerisch in Richtung Trump. (dpa/jW)