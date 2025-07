Panama: Suntracs-Chef flüchtet nach Bolivien

Panama-Stadt. Der Chef einer führenden panamaischen Gewerkschaft hat nach Protesten gegen Panamas Präsidenten José Raúl Mulino das Land verlassen und in Bolivien Asyl beantragt. Die Baugewerkschaft Suntracs verkündete am Sonnabend, Saúl Méndez gehe »ins Exil«, aber betonte zugleich, »sie haben ihn nicht zum Schweigen gebracht.« Suntracs bekämpft immer wieder Maßnahmen der rechtsgerichteten Regierung Mulinos. Zuletzt hatte eine geplante Rentenreform für heftige Proteste gesorgt. Ein weiteres Mitglied der Führung von Suntracs, Erasmo Cerrud, beantragte Asyl bei der Botschaft von Nicaragua in Panama-Stadt. Zwei andere Gewerkschaftschefs befinden sich bereits in Polizeigewahrsam. (AFP/jW)