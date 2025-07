Trump fördert Geschäft mit Digitalwährungen

Washington. US-Präsident Donald Trump löst sein Wahlkampfversprechen ein, die Verbreitung von Digitalwährungen in den USA voranzutreiben. Laut dpa-Meldung von Samstag unterzeichnete er ein Gesetz, das die rechtliche Basis für Geschäfte mit sogenannten Stablecoins schafft. So werden digitale Einheiten genannt, die zum Beispiel an klassische Währungen gekoppelt sind. Das von Trump in Kraft gesetzte »Genius«-Gesetz regelt das Geschäft mit an Dollar gekoppelten Stablecoins. Unternehmen, die sie ausgeben, müssen demnach entsprechende Dollar-Beträge zur Absicherung in kurzfristigen US-Staatsanleihen oder ähnlichen Finanzprodukten vorhalten. Diese Maßnahme soll laut Trump den Status des US-Dollars als »Reservewährung der Welt« festigen. (dpa/jW)