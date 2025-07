China beginnt Bau von Megastaudamm in Tibet

Beijing. China hat mit dem Bau eines Megastaudamms in Tibet begonnen. Wie chinesische Medien berichteten, fand der erste Spatenstich am Sonnabend im Beisein von Ministerpräsident Li Qiang statt. Der Riesenbau im Südosten Tibets würde laut derzeitiger Planung nach seiner Fertigstellung den Drei-Schluchten-Staudamm in Zentralchina als größtes Wasserkraftwerk der Welt ablösen. Fünf Wasserkraftwerke sollen am Fluss Yarlung Tsangpo Strom für verschiedene Regionen außerhalb von Tibet, aber auch innerhalb der Autonomen Region liefern, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Wegen seiner möglichen Auswirkungen auf flussabwärts gelegene Gebiete in Indien und Bangladesch wird das Projekt stark kritisiert. (AFP/jW)