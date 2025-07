Letztes Aufgebot des Tages: Seniorenpflichtjahr

Panama Pictures/IMAGO

Der Nachrichtensender N-TV fragte am Sonntag: »Wie wäre es, wenn Senioren vor dem Renteneintritt ein soziales Pflichtjahr absolvieren müssten?« Ja, wie wohl? Oma Erna wischt nach der Hip-Hop-Night im Jugendklub den Boden, und ihr Mann Fritz liegt zu Hause in den Federn, weil er zuvor im selbigen Klub die Musik aufgelegt hat. Kennen wir, oder? Aber der Meinungsverbreiter meint das ernst, wenn er aus dem Spiegel den Jugendforscher Hurrelmann zitiert: »Von den Jungen zu erwarten, dass sie im Ernstfall allein das Land verteidigen, ist nicht gerecht«. Sagt der 81jährige im Gespräch mit dem Propagandaheft. Aha, daher weht der Wind. Wenn die Ostfront eröffnet wird, muss im Hinterland die Bettpfanne zuverlässig geleert werden. Und was für ein Zufall, N-TV wie Spiegel gehören demselben Medienkraken: Bertelsmann. der größte Produzent von Propaganda und Unterhaltungsliteratur während der Nazidiktatur (allein 19 Millionen »Wehrmachtsausgaben« im Zweiten Weltkrieg). Oder nehmen wir die »Bertelsmann Stiftung«, die regelmäßig »Studien« anbietet, die angeblich gemeinnützigen, aber am Ende immer kommerziellen Interessen dient. Anbietet? Nein, denn Bertelsmann ist einer der größten Medienkonzerne weltweit und hierzulande Marktführer im Medienbereich. Wenn dieser Konzern rülpst, fegt ein Orkan durch die Hirne der politischen Klasse. Mangelnde Transparenz, aggressive Lobbyarbeit und vor allem die Kartellmacht des Giganten sichern ab, dass die Meinung der Herrschenden in der BRD auch zur herrschenden Meinung beim Staatsvolk wird. Zwangsläufig! Und deswegen ist die Idee des rückwärtigen Seniorendienstes des Herrn Hurrelmann (»Ich halte die junge Generation nicht für faul, sondern für sensibel und klug«) nur das: manipulativ, verlogen und gefährlich.