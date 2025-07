Ermittlungen gegen BSW-Minister eingestellt

Erfurt. Die Staatsanwaltschaft Erfurt hat Ermittlungen wegen möglicher Korruption gegen Thüringens Finanzministerin Katja Wolf und Infrastrukturminister Steffen Schütz eingestellt. Es gebe keinen hinreichenden Tatverdacht gegen die beiden BSW-Politiker, sagte eine Sprecherin der Behörde am Mittwoch gegenüber dpa. Weil Wolf in ihrer Zeit als Oberbürgermeisterin von Eisenach während des Jahreswechsels von 2023 auf 2024 einige Tage in einer Finca von Schütz auf Mallorca verbrachte, führte die Staatsanwaltschaft ein Verfahren wegen des Verdachts der Vorteilsannahme und Vorteilsgewährung gegen beide. (dpa/jW)