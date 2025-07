Rheinmetall will Autosparte abstoßen

Düsseldorf. Der Rüstungskonzern und Automobilzulieferer Rheinmetall prüft einem Bericht des Handelsblatts zufolge die Abspaltung seines Autogeschäfts. Ein möglicher Käufer sei der Finanzinvestor One Equity Partners, berichtete die Düsseldorfer Zeitung am Mittwoch unter Verweis auf Finanz- und Branchenkreise. Die Gespräche sind demnach jedoch noch nicht sehr weit fortgeschritten. Rheinmetall meldete zuletzt Rekordgewinne und volle Auftragsbücher im Rüstungsgeschäft. Das zivile Geschäft als Autozulieferer war den Angaben nach aber »branchentypisch« rückläufig. Die Probleme der europäischen und insbesondere der deutschen Autoindustrie haben in den vergangenen Jahren die Zulieferer besonders zu spüren bekommen. Auch Branchengrößen wie Bosch, ZF und Continental gerieten ins Schlingern. (AFP/jW)