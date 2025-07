Irak: Drohnenangriff auf US-Ölfirma

Erbil. Im Nordirak ist am Dienstag morgen bei einem Drohnenangriff eine US-amerikanische Ölförderanlage getroffen worden. »Der Betrieb wurde ausgesetzt, bis das Gelände gesichert ist«, erklärte das US-Unternehmen HKN Energy. Ein Feuer sei gelöscht worden, ob es Verletzte gab, blieb unklar. Die Regierung der Autonomen Region Kurdistan verurteilte die Drohnenattacke auf das Ölfeld in der Provinz Dohuk als »Terrorangriff«. In den vergangenen Wochen hatte es wiederholt Drohnen- und Raketenangriffe insbesondere in der kurdischen Region des Irak gegeben, wobei sich niemand zu den Angriffen bekannte. Laut der kurdischen Regionalregierung soll die mit Iran verbündete Miliz Haschd Al-Schaabi für die Attacken verantwortlich sein. (AFP/jW)