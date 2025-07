Pilotprojekt zur Lkw-Gewichtskontrolle

Düren. Überladene Lastwagen sollen künftig zuverlässig identifiziert und aus dem Verkehr gezogen werden. Dafür werden in einem Pilotprojekt volldigitale Gewichtskontrollstellen für Lkw eingerichtet – die erste von bundesweit 16 geplanten Anlagen ab dem kommenden Wochenende in NRW. Die Kontrollstelle auf dem Rastplatz Rur-Scholle-Süd bei Düren an der Autobahn 4 zwischen Aachen und Köln soll dann im Frühjahr 2026 in Betrieb gehen. (dpa/jW)