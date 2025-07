Agrarprodukte deutlich teurer geworden

Wiesbaden. Die Erzeuger landwirtschaftlicher Produkte haben ihre Preise vor allem bei Obst und tierischen Produkten im Mai erhöht. Die Preise legten insgesamt um durchschnittlich 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Die Entwicklung auf Produzentenebene kommt meist verzögert bei Verbrauchern an. Die Erzeugerpreise für Obst sind 15,9 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Für Tiere und tierische Erzeugnisse wurden 11,6 Prozent mehr verlangt. Der Milchpreis zog dabei um 17,9 Prozent an, bei Eiern gab es einen Aufschlag von 6,2 Prozent. (Reuters/jW)