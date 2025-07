Waldbrände in Sachsen und Thüringen dauern an

+ Update 19:43 +

Sebastian Kahnert/dpa Brand in der Gohrischheide in Sachsen (Nieska, 4.7.2025)

Saalfeld/Zeithain/Meißen. Die Einsätze bei den großen Waldbränden in Thüringen und Sachsen dauern an. Auch zwei Tage nach Ausbruch des Feuers auf der Saalfelder Höhe, das als eines der größten in Thüringen seit rund 30 Jahren gilt, waren Hunderte Feuerwehrleute mit Löscharbeiten beschäftigt. Beim Waldbrand in der Gohrischheide an der Grenze zwischen Sachsen und Brandenburg blieb die Lage am Nachmittag vorerst stabil.

Die Nacht sei recht kühl gewesen, es habe keine weitere Dynamik im Brandgeschehen gegeben, sagte Landrat Ralf Hänsel (CDU) in Meißen. Mit den steigenden Temperaturen am Wochenende könnte sich der Brand aber wieder verstärken. Rund 400 Kräfte von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk (THW) und anderen Hilfsorganisationen waren im Einsatz. (dpa/jW)