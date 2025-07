UN-Sprecherin: 613 Tote bei Gaza-Verteilzentren

+ Update 19:45 +

Moaz Abu Taha/APA Images via ZUMA Press Wire/dpa Eine Honigtopf-Falle: Die sogenannte Gaza Humanitarian Foundation (Rafah, 27.5.2025)

Genf. Seit Ende Mai sind im Gazastreifen nach UN-Angaben bereits 613 Menschen bei Verteilzentren für Hilfsgüter und rund um Hilfskonvois getötet worden. Davon sind 509 Tötungen an oder in der Nähe von Verteilstationen der von Israel und den USA unterstützten Gaza Humanitarian Foundation (GHF) registriert worden, wie UN-Menschenrechtssprecherin Ravina Shamdasani am Freitag in Genf mitteilte.

Die umstrittene Stiftung hatte Ende Mai ihre Arbeit im Gazastreifen nach einer fast dreimonatigen israelischen Blockade von Hilfslieferungen begonnen. UN-Hilfsorganisationen arbeiten nicht mit GHF zusammen. Sie kritisieren unter anderem, dass die Stiftung viel zu wenige Verteilzentren betreibe und dass hilfsbedürftige Menschen dort und auf dem Weg dorthin großen Gefahren ausgesetzt seien. Nach palästinensischen Angaben ist das israelische Militär für die auch tödlichen Zwischenfälle im Zusammenhang mit der Verteilung humanitärer Hilfe verantwortlich.

Rik Peeperkorn, der Vertreter der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in den Palästinensergebieten, bestätigte, dass die meisten der Tötungen und Verletzungen im Zusammenhang mit GHF-Zentren stünden. Die Vorfälle würden der WHO direkt von medizinischem Personal gemeldet, sowie von Verwandten und Freunden von Opfern, sagte er. Die Opfer seien hauptsächlich Jungen, die für ihre Familien zu den Verteilzentren gingen und dann Schüsse »in den Kopf, in den Hals, in die Brust, in den Bauch, in die Knie« abbekämen, sagte der WHO-Repräsentant in einer Videoschalte. (dpa/jW)