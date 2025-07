Selenskij: Stärkung der Luftabwehr mit Trump vereinbart

Planet Pix/dpa Könnten sie noch Freunde werden? Selenskij und Trump beim NATO-Gipfel in Den Haag (25.6.2025)

Kiew. Einen Tag nach seinem Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin hat US-Präsident Donald Trump auch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij telefoniert. Selenskij erklärte am Freitag, er habe mit Trump eine Zusammenarbeit zur Stärkung der ukrainischen Luftabwehr vereinbart. »Wir haben über Möglichkeiten bei der Luftverteidigung gesprochen und vereinbart, dass wir zusammenarbeiten werden, um den Schutz unseres Himmels zu verstärken«, schrieb Selenskij auf dem Messengerdienst Telegram.

Am Donnerstag hatten Trump und Putin ihr sechstes Telefonat seit Trumps Wiedereinzug ins Weiße Haus im Januar geführt. »Nein, ich habe überhaupt keine Fortschritte mit ihm erzielt«, sagte Trump anschließend auf die Frage eines Reporters, ob er einer Einigung zur Beendigung des Ukrainekriegs näher gekommen sei. Putin bekräftigte seinerseits nach Angaben aus Moskau in dem Gespräch, dass Russland seine Ziele in der Ukraine nicht aufgeben werde. Zugleich zeigte sich Putin demnach offen für eine Fortsetzung der Verhandlungen mit der Ukraine. (AFP/jW)