Rotfuchs

Das Juli/August-Heft der »Tribüne für Kommunisten, Sozialisten und andere Linke« eröffnet Wolfgang Herrmann mit einem Artikel unter der Überschrift »Die neue Welt gegen die neue faschistische Achse«. Der Autor hat das Zitat vom nicaraguanischen Publizisten Stephen Sefton übernommen, der damit die Konfrontation zwischen der von Russland und China geförderten neuen Weltordnung und dem kollektiven Westen beschrieb. Weitere Themen: Trumps Achterbahnpolitik mit Zöllen (Achim Seider), die Medien als Sprachrohr der Macht (Hans Schoenefeldt), der Kriegskurs der neuen Bundesregierung (Renato Lorenz), der Ukraine-Konflikt als NATO-Russland-Krieg von Gerhard Giese, der sich im Interview außerdem zur neuen, »noch bedrohlicheren Etappe« des Krieges äußert. Georges Hallermayer schreibt über die Verbreitung von ­militärischen Drohnen in Afrika, Matin Baraki über den Konflikt in Belutschistan, Raimon Brete erinnert an das frühe ­Konzentrationslager, das die Nazis im Juni 1933 in Sachsenburg bei Frankenberg einrichteten, Sebald Daum an die Potsdamer Konferenz, Ralf Hohmann an Ethel und Julius Rosenberg, Bernhard Schwarz an die Gründung der Deutschen Volkspolizei vor 80 Jahren. Thomas Metscher schildert eigene Erlebnisse bei der Befreiung vom ­Faschismus durch die Rote Armee. (jW)

Rotfuchs, Juli/August 2025, 40 Seiten, kostenlos, Spende erbeten, Bezug: Rainer Behr, Postfach 87 02 31, 12504 Berlin, Tel.: 0 30/ 98 38 98 30, E-Mail: vertrieb@rotfuchs.net

Antifa

In der aktuellen Ausgabe des Magazins der VVN-BdA schreibt Dieter Bahndorf über die antifaschistische Organisierung und Vernetzung im Raum Frankfurt am Main. Gerhard Hoffmann erinnert zum 100. Geburtstag am 3. August an den 2021 verstorbenen ehemaligen Buchenwald-Häftling und Vizepräsidenten des Internationalen Komitees Buchenwald-Dora und Kommandos, Günter Pappenheim. Ulrich Schneider schreibt über die Potsdamer Konferenz im Sommer 1945 und wirft in einem weiteren Beitrag einen Blick auf die Bestände der Fédération Internationale des Résistants, die 2026 den 75. Jahrestag ihrer Gründung begeht, im Archiv der VVN-BdA. (jW)

Antifa. Magazin der VVN-BdA für antifaschistische Politik und Kultur, Juli/August 2025, 35 Seiten, 3,50 Euro, Bezug: VVN-BdA e. V., Magdalenenstr. 19, 10365 Berlin, E-Mail: antifa@vvn-bda.de